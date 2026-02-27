Pacquiao mokawat og atensiyon

Gilaumang mokawat og dakong atensiyon ang anak ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga si Emmanuel "Emman" Bacosa Pacquiao sa PMI Bohol Boxing Promotion card "Kumong Bol-anon 24" nga ipahigayon karong Sabado sugod sa alas 3:00 sa hapon, Pebrero 28, 2026, sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, Bohol.
Kagahapon lang, Biyernes, Pebrero 27, grabe na ang nakawat nga atensiyon ni Emman gikan sa official weigh-in sa BQ Mall hangtod na sa press conference sa Bohol Provincial Capitol.
Ning duha ka mga kalihukan, daghan ang nagpakuha og hulagway kauban si Emman ug kanunay sab siya abibahan ug pakpakan nga daw sama sa usa ka artista.
Tinuod nga aduna nay pultahan nga niabli kang Emman aron mahimo siyang usa ka artista, apan kagahapon, dayag nga nakatutok siya sa kalibotan nga gisudlan sa iyang bantugang amahan.
Gipasabot ni Emman nga suportado siya sa Pambansang Kamao ng Pilipinas kabahin sa iyang pagkahilig sa boksing.
"Suportado ko man ko niya. Dili ko maabot diri kon wala siya. Always pray at tiwala sa sarili ang advice niya sa akin," matod ni Emman sa presscon.
Sa Kumong Bol-anon 24, si Emman makigkontra ni Indonesian Reynold Kundimang sa top supporting bout sa promosyon.
Si Emman adunay 7-0-1, 4KOs samtang si Kundimang adunay 9-7-3, 2KOs nga rekord.
Sa main event sa promosyon, ang one-time world title world challenger Regie Suganob (17-1, 6 KOs) sa PMI Boxing Stable makigharong ni South African Siphamandla Baleni (21-8-2, 8 KOs) sa ka non-title bout.
Usa sa labing gikahinamang mga away sa promosyon mao ang tali nila ni world-ranked Joseph Sumabong (9-1, 4 KOs) batok sa Roland Toyogon (8-2-1, 4 KOs).
Magsangka sab sa undercard sila si kanhi former world title challenger Christian Balunan (12-1, 7 KOs) batok Roldan Sasan (8-8-1, 3 KOs), Shane Gentallan (13-1, 7 KOs) batok Marlon Alejandro (6-10-2, 1 KO), Leonard Pores III (9-0, 7 KOs) batok Justine Degamo (4-4-1, 3 KOs), Reymart Tagacanao (11-1, 9 KOs) batok Anthony Gilbuela (8-8-3, 2 KOs), Jericho Acaylar (2-0, 2 KOs) batok Mark Anthony Burias (4-4, 2 KOs), ug Jick-Kier Autida (1-0, 1 KO) batok Ariel Angling. / ESL