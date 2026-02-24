Pacquiao: MPBL, PBA puwede mag-partner

Andam makig-partner ang Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa nagkadaiyang mga liga sa tinguha niini nga mas mapalambo pa ang basketball sa Pilipinas.
Mismong si MPBL CEO/founder Manny Pacquiao ang nibutyag niini, basi sa taho sa www.abs-cbnnews.com.
Gitataw ni Pacquiao nga hasta sa Philippine Basketball Association (PBA), nga gikonsiderar nga komptensiya sa MPBL, andam ang iyang gitukod nga liga nga makigtambayayong.
Nidugang si Pacquiao nga andam sab silang makigtambayayong sa ubang mga liga sa Asya ug Middle East. / ESL