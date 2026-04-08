Pacquiao nag-ceremonial first pitch sa NY

Laing mayorihiyang sporting event sa United States ang gibisita ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao kagahapon, Miyerkules, Abril 8, 2026 (PH time) ug ning higayuna, naa siya sa baseball diamond sa New York.
Ang bugtong 8-division boxing world champion mao ang nag-ceremonial first pitch sa Yankee Stadium sa wala pa nagsugod ang duwa sa New York Yankees ug Oakland Athletics sa Major League Baseball (MLB).
Sa iyang mensahe, gibutyag sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga ang baseball mao ang labing unang sporting event nga iyang nakat-unan sa pagduwa.
“That was my first sport before boxing, in elementary,” matod ni Pacquiao nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa wala pa siya nitunga sa MBL, si Pacquiao nibisita sab sa usa ka duwa sa National Hockey League (NHL) tali sa Los Angeles Kings batok Toronto Maple Leafs ug nisaksi sab siya og duwa sa Major League Soccer.
Ning iyang pagbisita sa nahisgutang mga kompetisyon, nikuha gyud og dakong atensyon si Pacquiao.
Ning bag-uhay lang, si Pacquiao personal sab nga nisuporta sa iyang anak nga si Jimuel sa ikaduha niining away isip professional boxer diin nidaog kini pinaagi sa 2nd round TKO batok kang American Darrick Gates. / ESL