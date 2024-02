Pacquiao nag-ensayo na'gsugod

Gisugdan na ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ang iyang hugot nga ensayo alang sa iyang pagpakig-away ni Muay Thai fighter Buakaw Banchamek karong Abril 20, 2024.

Sa miaging tuig ra unta nagkasinabot ang duha ka fighters nga mag-away sa usa ka exhibition bout apan wala kini nadayon.

Dili pa lang tantong dugay na-finalize ang bag-ong petsa sa ilang panagsangka nga giplanuhang ipahigayon sa Middle East.

Si MP Promotions head Sean Gibbons nag-post og videos sa social media diin nagsugod na pag-training ang Pambansang Kamao ng Pilipinas.

Human ning awaya, nagplano ang bugtong 8-division world champion nga hingpit nga mobalik pag-away isip usa ka professional boxer.

Nakaplano nang daan ang pagpakig-rematch ni Pacquiao batok ni American Floyd Mayweather Jr. karong Disyembre, 2024 sa Japan.

Kon dili man gani madayon ang rematch nila ni Mayweather, si Pacquiao adunay tulo ka fighters nga gustong sangkaon.

Kini mao sila si Gervonta Davis, Ryan Garcia, ug Conor McGregor.

Nagkanayon si Gibbons nga aduna pa’y igong ikabuga si Pacquiao bisan taodtaod na kining wala nakaaway.

“Technically, he’s out of retirement and would love to fight Gervonta Davis or Ryan Garcia. He’s got about a year left. He wants to fight,” matod ni Gibbons nga napatik sa boxingscene.com.

“Manny feels that he’s in tremendous shape. He’s training for this exhibition, but hopefully that will lead to something bigger and better.”

Gitataw ni Gibbons nga anaa sa saktong kondisyon si Pacquiao, kinsa nag-edad na og 25.

Sa sayo pa, nipadayag sab si Pacquiao nga tinguha niyang makarepresentar sa Pilipinas alang sa 2024 Paris Olympics.