Pacquiao nagkinahanglan og kuwarta — Arum

Sa taho sa World Boxing News, nakasugat og pangutana ang bantugang promoter nga si Bob Arum kon sa iyang tan-aw, nagtinguhang mobalik og away si Manny Pacquiao tungod sa simpleng rason – nagkinahanglan kini og kuwarta.

“Yes, he loves doing it spending money,” matod ni Arum.

“He spends an awful lot of money. He spent a lot of money running for office President of the Philippines. But he wouldn’t take anybody’s contributions, which is the normal thing to do.”

Sa pagtuo ni Arum, gusto ni Pacquiao nga sumpayan ang iyang boxing career og dugang duha ka mga tuig una kini hingpit nga moretiro.

Mag-45 anyos na ang Pambansang Kamao karong Disyembre 17, 2023.

“He’s a very wealthy guy, Pacquiao, but Manny wants to continue his career for at least another year or two. Money is the reason why they all come back,” dugang ni Arum

Sa plano ni Arum, gusto niyang iparang ang 8-division world champion batok kang Scottish Josh Taylor kon madayon ang pagbalik niinig away.

Si Taylor kanhi world lightweight champion.

“A guy I’d like to get for [Josh] Taylor is Pacquiao. I think that’d be a good fight,” matod ni Arum.

“Maybe they could do it at a catchweight or maybe at 147. I think that’s a fight that Pacquiao would be interested in.”