Pacquiao nagmagul-anong dili makaaway sa Olympics

Giangkon ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga nagmagul-anon ug nasagmuyo siya nga gibasura sa International Olympic Committee (IOC) ang iyang tinguha nga makaaway sa umaabot nga 2024 Paris Olympics.

Hinuon sa iyang mensahe, gitataw sa bugtong 8-division world boxing champion nga girespeto niya ang desisyon sa IOC.

Wala tugoti sa IOC ang hangyo ni Pacquiao gumikan kay nilapas na kini og lima sa age limit nga 45.

“I respect the decision of the IOC regarding my request to compete in the 2024 Paris Olympics,” pamahayag ni Pacquiao nga napatik sa www.gmanews.tv.

“While I am very saddened and disappointed, I understand and accept the age limit rules.”

Ang Philippine Olympic Committee (POC) mihangyo sab sa IOC nga matugotan si Pacquiao nga makaaway sa Paris pinaagi sa Universality rule, nga ihatag sa mga atleta nga wala nakaagi sa naandan nga qualifiers.

Apan gibasura sab kini sa POC.

“Nevertheless, I will continue to support and cheer for the Filipino athletes who will represent our country in the Olympics. Make us proud,” dugang ni Pacquiao.

Sa kasamtangan, ang Pilipinas aduna nay lang upat ka mga atleta nga naka-qualify sa Paris Games ug kini mao sila si pole vaulter EJ Obiena, gymnasts Carlos Yulo ug Aleah Finnegan lakip na si boxer Eumir Marcial.