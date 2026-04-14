Pacquiao: Nahadlok si Mayweather mapilde

Sa interbyu sa Inside The Ring podcast, nagkanayon si Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga nahadlok gyud makasinati og kapildihan si American Floyd Mayweather Jr.
Nagsilbe kining reaksyon sa Pambansang Kamao ng Pilipinas sa giinsister ni Mayweather dili pa lang tantong dugay nga usa ka exhibition bout ang ilang rematch, nga gikatakda karong Septiyembre 19, 2026, sa Sphere sa Las Vegas, USA ug pasiugdahan sa Netflix.
Ang pamahayag ni Mayweather sukwahi sa nahiunang gianunsyo sa Netflix nga usa ka professional fight ang gikahinamang rematch, nga kapin na sab sa dekada nga gisuwayan paghan-ay.
“I think he’s scared of losing because that’s his leverage for, to go around exhibitions with an undefeated record,” matod ni Pacquiao, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“But if that record is ruined, then what else can he leverage for to go around and have an exhibition match?”
Si Mayweather niretiro nga wala’y pilde sulod sa 50 ka mga away, nga gibuwakan og 27 knockouts. / ESL