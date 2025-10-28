Pacquiao natudlo isip IBA vice president

Natudlo isip vice president sa International Boxing Association (IBA) si Filipino boxing legend Manny Pacquiao.
Ang pagkatudlo sa 8-division world champion ning maong posisyon nahimong opisyal atol sa IBA Board of Directors meeting ning bag-uhay lang sa Manila.
Gikuha sa IBA ang Pambansang Kamao ng Pilipinas aron makatabang sa ilang tinguha nga mas mapalambo ang boksing, makahatag og daghang mga oportunidad sa mga boksidor, ug dili masagulan og pamulitika kining maong natad sa paugnat sa kusog.
Ning maong katuyoan, si Pacquiao makigtambayayong ni IBA President Umar Kremlev.
“Manny Pacquiao is widely beloved around the globe, he is a true boxing legend who wants to leave legacy beyond the ring. His life story mirrors the spirit of IBA’s mission: giving every young boxer a fair chance to have achieve their dreams,” matod ni Kremlev, nga napatik sa www.philboxing.com. / ESL