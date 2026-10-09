Pacquiao, Poland president nag-training

Nag-uban sila si Filipino boxing legend Manny Pacquiao ug Polish President Karol Nawrocki sa usa ka training session sa usa ka boxing gym sa Parañaque City ning bag-ohay lang.
Ang training session nahitabo atol sa state visit ni Nawrocki sa Pilipinas. Mao kini ang labing unang higayon nga nibisita sa nasod si Nawrocki kinsa kanhi amateur boxer.
Si Pacquiao kinsa kanhi 8-division world champion, nagkanayon nga dako niyang dungog nga gikauban niya si Nawrocki sa training session.
Niadtong Martes, Okltube 6, 2026, ang Pilipinas ug Poland nagpinirmahay og kasabutan nga nagpalig-on sa mutual legal assistance sa duha ka mga nasod kabahin sa mga panghitabo nga adunay kalambigitan sa kriminalidad.
Ningsaksi sila si Philippine President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug Nawrocki sa pagpinirmahay sa Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.
Gituki sab sa duha ka mga lider ang panagtambayayong kabahin sa trade, industry, agriculture, science and technology, information and communications technology, legal matters ug people- to-people exchanges.
Ang Pilipinas ug Poland nakaestablisar og pormal nga diplomatic relations niadtong Septiyembre 22, 1973. / ESL