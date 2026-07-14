Pacquiao posible pa moaway ning tuiga

Human nauswag sa wala pa matino nga petsa ang rematch nila ni Filipino legend Manny Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr., nagplano ang kampo sa Pambansang Kamao ng Pilipinas og usa ka exhibition bout sa ulahing bahin ning tuig 2026.
Mismong si MP Promotions CEO Jas Mathur nibutyag niini, mga duha ka mga semana human gianunsyo ang pagkauswag sa gikahinamang rematch, nga ipahigayon unta karong Septiyembre.
“We’re working on a few different fights right now for him. Presently there’s likely going to be an exhibition that we’re trying to put together in the fourth quarter of this year,” matod ni Mathur nga napatik sa www.gmanews.tv.
“Nobody is set, no opponent is set in stone yet. We’re still working on that.”
Hinuon, giklaro ni Mathur nga wala nila isalikway ang posibilidad nga dili usa ka exhibition bout ang sunod sagubangon sa bugtong 8-division world champion sa kalibutan apan hanap pa gyud ang tanan ning puntoha.
Gipasabot ni Mathur nga ang segurado pa lang ning puntoha mao ang kamatuoran nga kinahanglang moaway si Pacquiao sa dili pa mahuman ang kasamtangang tuig.
Gitataw ni Mathur nga wala pa sab matino kon kanus-a iuswag ang Pacquiao-Mayweather rematch apan matod niya nga sa inisyal nga plano, ipahigayon kini karong Enero 2027.
“But there’s still other technicalities that need to be addressed before, based on other contractual obligations that Floyd has,” pasabot ni Mathur.
Nagkanayon si Mathur nga nipirma na og kontrata si Mayweather aron makig-away og balik ni Pacquiao apan pa niini, dili siya makagarantiya nga madayon gyud kini.
Sa premiro nilang away niadtong 2015, nidaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision. / ESL