Pacquiao posibleng mo-challenge ni Haney

Adunay posibilidad nga si Filipino great Manny Pacquiao ang sunod nga mosuway pag-ilog sa korona ni World Boxing Organization (WBO) welterweight champion American Devin Haney.
Kini human niatras ang mandaotry contender nga si American Keyshawn Davis sa pagpakig-away ni Haney tungod sa isyu sa purse bid.
Ning maong kalambuan, wala na nagapos si Davis sa iyang obligasyon nga depensahan ang korona batok sa mandatory contender ug mahimo na kining makapili sa sunod niyang challenger ug dinhi nasulod sa eksena ang Pambansang Kamao ng Pilipinas.
Si Pacquiao kasamtang No. 4 sa WBO welterweight rankings ug gilaumang lingion gyud siya ni Haney gumikan kay dili ikalimod, humot pa gihapon kaayo sa boxing fans si Pacquiao hangtod ning puntoha.
Gawas pa sab, ang No. 2 contender nga si Brian Norman Jr. gilupig na ni Haney samtang ang No.3 contender nga si American Teofilo Lopez nakakontrata na aron mo-challenge ni World Boxing Association (WBA) welterweight king American Rolando Romero karong Agusto 22, 2026.
Si Haney, 27, adunay 33-0, 15KOs nga rekord samtang si Pacquiao, 47, adunay 62-8-3, 39KOs nga rekord. / ESL