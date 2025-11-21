Pacquiao sud sa Ring ratings

Gipangulohan ni Manny Pacquiao ang siyam ka Pinoy nga mga boksidor nga nasulod sa labing ulahing nigawas nga Ring Magazine world boxing ratings.
Human sa iyang comeback fight batok ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios, ang Pambansang Kamao ng Pilipinas napaslak isip No. 10 welterweight contender sa gikonsiderar nga bibliya sa boksing.
Ang duha ka Filipino world champions nga sila si WBC minimumweight king Melvin Jerusalem ug International Boxing Federation (IBF) minimumweight king Pedro Taduran nakig-uban ni Pacquiao sa listahan.
Si Jerusalem Ring No. 1 samtang No. 2 si Taduran sa ilang weight division.
Adunay laing unom ka mga Pinoy nga apil sa listahan diin lakip na niini si kanhi world champion Marlon Tapales. / ESL