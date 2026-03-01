Pacquiao, Suganob milampos

Sama sa gilauman, nikawat og dakong atensyon ang anak ni boxing legend Manny Pacquiao nga si Emmanuel “Eman” Bacosa Pacquiao ug mao sab kini ang gibuhat ni Boholano boxing star Reggie Suganob sa PMI Bohol Boxing Promotion card "Kumong Bol-anon 24" niadtong Sabado, Pebrero 28, 2026, sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City, Bohol.
Si Eman nirehistro og lima ka knockdowns sa iyang pagposte og 4th round TKO nga kadaugan batok kang Indonesian Reynold Kundimang sa top supporting bout sa promosyon, nga gipasiugdahan ni PMI PMI Bohol Boxing head Atty. Floriezyl Echavez Podot.
Sa pagsugod pa lang, tataw ang kadasig ni Eman hilabi na kay personal nga nihatag kaniya og suporta ang aktres nga si Jillian Ward, kinsa gihugohugonan nga iyang mahimong ka-love team sa Sparkle GMA Artist Center. Dili pa lang tantong dugay, nipirma og kontrata si Eman sa Sparkle.
Atol sa away, adunay higayon nga nitan-aw ug nag-flying kiss si Eman ngadto kang Ward dihang temporaryong gihunong sa referee ang away human napatumba ni Eman si Kundimang. Si Ward nagtan-aw sa atubangan kauban ang Team Eman.
Nakita si Ward nga grabe nga nakaabiba kang Eman pinaagi sa pagpakpak ug pagsinggit.
Ang presensya ni Ward dili ikalimod nga nakadugang og kaikag sa promosyon, nga sulod sab sa pipila ka mga buwan giatangan sa Bohol boxing fans human nigawas ang taho nga mopakita’g aksyon si Eman.
Si Eman nisaka sa 8-0-1, 5KOs nga rekord samtang si Kundimang nahagsa sa 9-8-3, 2KOs nga rekord.
Human nibugnaw ang kainit kabahin nila ni Eman ug Ward, si Suganob (18-1, 7 KOs) na sab ang naghatag og saktong lingaw sa nagpunsisok ang mga tumatan-aw sa iyang pagrehistro og 8th round TKO nga kadaugan batok kang South African Siphamandla Baleni (21-9-2, 8 KOs) sa main event.
Sa pagsugod sa away, giatake na ni Suganob ang bodega ni Baleni.
Dihang nakita niyang naluya na ang bisitang boksidor sa sayong bahin sa 8th round, nibuhi og makusog nga tuong kumo si Suganob nga niigo sa nawong ni Baleni, kinsa nitaras una og pipila ka mga tikang una niluhod.
Human niini, niitsa na og puting tualya ang trainer ni Baleni.
Ibabaw sa ring gamit ang mikropono human sa iyang kadaugan, ang kanhi world title challenger ug kasamtangang world rated nga si Suganob nihagit kang World Boxing Association (WBA) ug World Boxing Organization (WBO) light flyweight unified champion Puerto Rican Rene Santiago.
“I want unified champion Rene Santiago to fight me. Let’s go I’m ready!” matod ni Suganob.
Sa undercard, ningdaog sila si world-ranked Joseph Sumabong batok kang Roland Toyogon (6 KO), Christian Balunan batok Roldan Sasan (KO 2), Shane Gentallan batok Marlon Alejandro (UD), Leonard Pores III batok batok Justine Degamo (UD), Reymart Tagacanao batok Anthony Gilbuela (KO 1), Jericho Acaylar batok Mark Anthony Burias (UD) ug Jick-Kier Autida batok Ariel Angling (UD). / ESL