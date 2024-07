Pacquiao vs. Barrios estudyohan pa sa WBC

Nihatag og kalambuan si World Boxing Council (WBC) President Mauricio Sulaiman kabahin sa potensyal nga pag-challenge ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion Mario Barrios sa ulahing bahin sa tuig 2024.

Kini human sa bati nga gipakitang away sa Pambansang Kamao ng Pilipinas usa usa ka exhibition bout batok ni Japanese kickboxer Rukiya Anpo ning bag-uhay lang.

“I didn’t watch the exhibition. But I heard he didn’t look good,” matod ni Sulaiman sa interbyu sa World Boxing News.

“We do not have any petition for the WBC to review, and as you know, we don’t operate on personal opinions but rather the WBC Board as a group. So let’s see what comes up next.”

Kon aduna pa’y judges, seguradong pilde si Pacquiao batok sa six-footer nga si Anpo, kinsa minos kaayo og kasinatian sa boksing.

Sa usa ka exhibition bout, idelarar nga tabla ang away kon wala’y ma-knockout.

Basi ning maong away, daghan ang mga nag-ingon nga dili angayang mobalik pag-away si Pacquiao sa professional rank.

Nag-edad na og 45 ang bugtong 8-division world champion sa kali­butan. / ESL