Pacquiao vs. Barrios hapit na maselyo

Masaligon ang kampo ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion Ame­rican Mario Barrios nga madayon ang away ni Barrios ug Filipino boxing legend Manny Pacquiao, nga giplanuhang ipahigayon karong Oktubre o Nobiyembre, 2024.

Nagkanayon ang trainer ni Barrios nga si Bob Santos nga gagmay nga mga detalye na lang ang kinahanglang hapsayon sa duha ka mga kampo aron ma-finalize na ang tanan.

“Pacquiao wanted to make history, and Barrios is the guy that he wants to fight for the WBC title,” matod ni Santos nga napatik sa World Boxing News.

“We’re all moving forward, no doubt about it. It’s just a matter of putting together where the fight is gonna be and all the little details here and there. But Manny wants the fight, and Mario wants the fight.”

Bisan dul-an na sa tulo ka mga tuig nga wala nakaaway si Pacquiao, si WBC president Mauricio Sulaiman andam gihapon mohatag og oportunidad niini aron makapanuktok alang sa world title tungod sa estado niini isip usa ka boksidor.

Sa sayo pa, gipabuhagay sa bugtong 8-division world champion nga wala kini nagpasakad sa iyang kondisyon bisan niadtong nisulod kini sa pulitika.

Niadtong 2022, nisagubang kini og exhibition bout batok ni South Korean martial artist DK Yoo in 2022 unya aduna kini umaabot nga laing exhibition bout batok ni Japanese mixed martial arts (MMA) fighter ug kickboxer Chihiro Suzuki karong Hulyo 28, 2024 sa Japan.

“I know Pacquiao’s got an exhibition, but he’s already started training for Mario,” matod ni Santos, kinsa maoy 2022 Trainer of the Year.

“It’s a tremendous fight from the standpoint that Pacquiao’s a legend, and Mario’s the champion.”

Sa pagtuo ni Santos, ang pagpakig-away ni Barrios maoy basihan sa 45 anyos nga si Pacquiao kon hingpit na ba kining moundang o mopadayon pa sa pag-away.

“We want to see him maybe on his last go around. If he wins, obviously, he’ll move forward. If he loses, then maybe he will call it a day,” dugang ni Santos.

Gitataw ni Santos nga grabe ang kahinam ni Barrios nga makigsangka sa Pam­bansang Kamao ng Pilipinas.

Si Pacquiao adunay 62-8-2, 39KOs nga rekord samtang ang 29 anyos nga si Barrios adunay 29-2, 18KOs nga baraha. / ESL