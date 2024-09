Pacquiao vs. Barrios nalubog

Kalit lang nalubog ang tinguha ni Filipino boxing Manny Pacquiao nga makapanuktok dayon alang sa world title sa iyang pagbalik og away.

Kini human nakadesisyon si American Marro Barrios nga makig-away sa iyang kababayang si Abel Ramos karong Nobiyembre 15, 2024, alang sa inilugay sa World Boxing Council (WBC) welterweight title.

Si Pacquiao, 45, kinsa maoy bugtong 8-division world champion sa kalibutan, nakignegusayon na unta sa kampo ni Barrios.

Una kining gikataho sa World Boxing News (WBN) ug adunay higayon nga daw nihayag na ang poruhan nga madayon ang away nila ni Pacquiao ug Barrios.

Apan sa ninglabay nga pipila ka mga semana, nabantayan nga lisod ang paghan-ay sa mga detalye kabahin sa away.

Tungod niini, gidawat ni Barrios ang tanyag sa Most Valuable Promotions (MVP) ni Jake Paul aron makigharong siya ni Ramos sa undercard sa away ni boxing legend Mike Tyson sa Texas.

“Netflix and Most Valuable Promotions today announced the addition of an electrifying WBC Welterweight Championship bout, with reigning champion Mario “El Azteca” Barrios set to defend his title against Abel Ramos,” opisyal nga pamahayag sa MVP nga napatik sa WBN.

“The 12-round WBC Welterweight Championship bout will take place on the undercard of the Jake Paul vs. Mike Tyson and Katie Taylor vs. Amanda Serrano super event on Friday, November 15, 2024.”

Nagkanayon si Barrios nga lisod alang kaniya ang pagtalikod sa oportunidad nga moaway sa undercard sa usa ka legendary heavyweight fighter.

Alang kaniya, talagsaon kini nga kahigayunan.

“I’m thrilled to be part of this once-in-a-lifetime event,” batbat ni Barrios. “The fight on the Jake Paul vs. Mike Tyson card is huge, with millions watching live on Netflix.”/ ESL