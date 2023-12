Pacquiao vs. Buakaw inig Abril

Aduna na’y petsa ug venue ang taodtaod na nga giplanong exhibition fight tali nila ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ug Muay Thai legend Buakaw Banchamek.

Mismong si Buakaw ang mikompirmar niini.

Matod niya nga ipahigayon ang ilang panagharong sa bugtong eight-division world champion karong Abril 20, 2024 sa IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center sa Muang Thong Thani, Thailand.

“It is coming. April 20th, 2024,” batbat ni Buakaw nga napatik sa www.worldboxingnews.com.

Taodtaod na sab nga gianunsyo nila ni Pacquiao ug Buakaw pinaagi sa usa ka press conference ang ilang panagsangka apan karon lang kini nahan-ay.

“We are honored to have Manny ‘PacMan’ Pacquiao and Buakaw Banchamek for this historic event. It is a once-in-a-lifetime opportunity you won’t want to miss,” opisyal nga pamahayag ni Fresh Air Festival CEO ug fight host Vinij Lertratanachai.

Si Buakaw bag-uhay lang nituldok sa iyang Muay Thai career.

Nakadesisyon siya niini human niya gilupig si Nayanesh Ayman sa ilang rematch sa miaging semana sa Rajadamnern World Series event sa Bangkok, Thailand.

Ang panagharong nila ni Pacquiao ug Buakaw gilaumang makakuha og dakong atensyon gikan sa fight fans hilabi na sa Asya.

Ning maong kalambuan, malangan pa ang plano ni Pacquiao nga mobalik og away isip usa ka professional boxer nga lihukon unta sa iyang kanhi promoter nga si Bob Arum.

Sa plano ni Arum, iparang unta niya ang Pambansang Kamao ng Pilipinas batok kang MMA superstar Conor McGrecor o kaha ni British boxing star Amir Khan.