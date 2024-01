Pacquiao vs. Floyd sa Japan?

Gianunsyo ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga mahitabo ang gikahinaman nilang rematch ni American Floyd Maywea­ther Jr. ning tuig sa 2024.

Gibutyag kini sa Pambansang Kamao ng Pilipinas atol sa iyang pagbisita isip pinasidunggang dinapit sa Rizin 45 sa Japan.

Atol sa kalihukan, gihangyo ni Rizin chief executive Nobuyuki Sakakibara nga awayon si Mayweather pagbalik.

“Can you please fight Floyd Mayweather next year?” hangyo ni Sakakibara kang Pacquiao, kansang video na-post sa Rizin social media accounts.

Isip tubag, si Pacquiao miingon: “Thank you so much for inviting me here again. I’m sorry for the last time that we promised we were going to fight this year, but like Sakakibara explained, this year I will see you here in Japan again with a big fight against ...”

Dihang nihunong paglitok si Pacquiao kabahin sa kontra, si Sakakibara misapaw ug niingon og -- “Floyd Mayweather.”

“Floyd Mayweather, yeah,” pagkompirmar ni Pacquiao. “I thought you didn’t want me to say that. But I’m excited for that. Thank you for always supporting Rizin, and thank you Sakakibara-san.”

Wala na’y laing detalye kabahin sa rematch nga gibutyag si Pacquiao.