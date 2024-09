Pacquiao vs. Khan posible pa madayon

Nabuhi pagbalik ang poruhan kabahin sa panagharong nila ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao ug British Amir Khan.

Ang representante ni Pacquiao nga si Sean Gibbons nitubag sa komentaryo ni Khan ning bag-uhay lang kabahin sa tinguha niyang makig-away sa Pambansang Kamao ng Pilipinas.

Sa interbyu sa World Boxing News, nagkanayon si Gibbons nga puwedeng ma-interesado si Pacquiao sa pagpakig-away nila ni Khan, Conor Benn ug uban pa nga boxing star sa United Kingdom karong Disyembre, 2024, sa Manchester o London.

Kining maong impormasyon gipadangat sa WBN ngadto ni Khan, kinsa nitataw nga interesado gihapon siyang makigsangka sa 8-division world champion apan aduna lang kini pagduhaduha.

Gipasabot ni Khan nga dili siya segurado kon seryuso si Pacquiao gumikan kay dugay na silang nagsabotsabot apan wala’y positibo nga resulta.

“With Manny, you never know if one day he’s serious because we’ve been talking about this for such a long time,” matod ni Khan.

“Look, if he wants it, it can be in London, it can be in Manchester. Wherever it is, it could be anywhere in the world, really, because both of us fighters are big names. We could do a fight, but I just feel that Manny is wasting everyone’s time.”

Matod ni Khan nga lisod na alang kaniya nga motuo kon tinuod ba ang intensyon ni Pacquiao.

Si Gibbons, kinsa maoy presidente sa Manny Pacquiao Promotions, nipasalig og balik ni Khan ug dili angayang basulon si Pacquiao kon nganong wala na-finalize ang negusasyon kaniadto.

“I can understand Amir thinking that because, not as much Manny, Manny would do it in a heartbeat,” batbat ni Gibbons.

“It’s all the people that have been around both guys, Amir and him.”

Sa sayo pa, gitataw ni Khan nga mobalik lang siya pag-away kon si Pacquiao o kaha si American Floyd Mayweather Jr. maoy kontra. / ESL