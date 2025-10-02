Pacquiao vs. Romero gi-finalize

Mismong si Filipino boxing legend Manny Pacquiao ang nikompirmar nga naa na sa tumoy nga andana ang negosasyon kabahin sa iyang pag-challenge ni World Boxing Association (WBA) welterweight champion American Rolly Romero.
Gipasabot sa kampo sa eight-division world champion nga ning awaya nga giplanong ipahigayon karong Disyembre, tinguha ni Pacquiao nga buakon ang kaugalingon niyang rekord isip labing edaran nga mahimong world champion sa welterweight division.
Ang Pambansang Kamao ng Pilipinas kinsa adunay 62-8-3, 39 KOs nga rekord, mag-47 anyos na karong Disyembre 17, 2025.
“We are negotiating and finalizing,” matod ni Pacquiao nga napatik sa World Boxing News (WBN). Dihang nag-edad pa lang siya og 40, si Pacquiao nikulit og kasaysayan isip labing edaran nga nahimong welterweight world champion dihang iyang gilupig si American Keith Thurman pinaagi sa unanimous decision niadtong Hulyo 20, 2019.
Gipasabot sa dugay na nga advisor ni Pacquiao ug MP Promotions CEO Sean Gibbons nga atol sa comeback fight ni Pacquiao, tinguha na niining buakon kining iyang rekord sa kasamtangan niyang edad nga 46 apan niresulta sa panagtabla ang iyang pag-challenge ni World Boxing Council (WBC) welterweight king American Mario Barrios niadtong Hulyo 19, 2025.
“The goal is still the same. When Manny decided to come back, he was looking for meaningful fights. He was granted the right—respectfully and correctly—by the WBC to challenge for a world title,” matod ni Gibbons.
“Unfortunately, he came up on the wrong end of a suspect decision against Mario Barrios. But the goal remains: to break his own record, to make history, to win a welterweight title. He wants to be the oldest person to do it at 47 years old.”
MPP GILUSAD SA U.S.
Sa laing bahin, opisyal nga gilusad ni Pacquiao ang iyang gipanag-iyang Manny Pacquiao Promotions (MPP) sa United States sa Huwebes, Oktubre 2, 2025.
Gipasabot ni Pacquiao nga nakadesisyon siyang mopahigayon og mga promosyon sa US gumikan kay ning maong nasod nakakulit siya og dakong pangalan sa kalibutan sa boksing.
“It is an honor to bring Manny Pacquiao Promotions to the United States. Some of my most unforgettable moments happened inside American rings,” pamahayag ni Pacquiao.
“Now, I want to help create those same moments for today’s fighters. Through talent-stacked events and an elite platform, we’ll showcase the rising stars and seasoned warriors ready to capture the world’s attention.” / ESL