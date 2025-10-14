Pacquiao vs. Romero nalubog

Nalubog lang og kalit ang purohan kabahin sa giplanong pag-challenge ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao kang World Boxing Association (WBA) welterweight champion American Rolando “Rolly” Romero sa sayong bahin sa sunod tuig.
Kini human nipagawas og kamanduan ang WBA sa Martes, Oktubre 14, 2025 (PH time), nga kinahanglang depensaan ni Romero ang iyang bakos batok sa mandatory contender nga si Shakhram Giyasov sa Uzbekistan.
Human naangkon ni Romero ang WBA title niadtong Mayo 2, 2025, pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok sa iyang kababayang si Ryan Garcia, gimanduan na siya sa WBA og mandatory title defense batok kang Giyasov ug kinahanglang mahitabo kini sulod sa upat ka buwan.
Apan napupos ang tagal sa WBA niadtong Septiyembre 1, hinungdan nga giobligar na sa sanctioning body si Romero nga modepensa batok kang Giyasov.
“Romero… must defend it within 120 days from the date of acquisition, as established in Championship Rule C.11,” pamahayag sa WBA kabahin sa ilang lagda nga napatik sa www.boxingscene.com.
“That period expired on September 1, prompting the Committee to issue the mandatory bout notice for Romero, whose next opponent must be the official challenger, Giyasov.”
Ang kamanduan sa WBA nigawas sa panahon nga paingon na ma-finalize ang negosasyon kabahin sa posibleng panagharong nila ni Romero ug Pacquiao.
Si Romero maoy numero unong gusto nga kontrahon ni Pacquiao alang sa sunod niyang away.
Kini gumikan kay gusto ni Pacquiao nga ilugon ang korona ni Romero alang sa iyang tinguha nga buakon ang kaugalingon niyang rekord isip labing edaran nga world champion sa welterweight division.
Kon madayon man gani ang away nila ni Pacquiao ug Romero karong Enero, mag-47-anyos na ang Pambansang Kamao ng Pilipinas ning higayona.
Aduna pa hinuon gihapon purohan nga madayon ang away nila ni Pacquiao ug Romero kon modawat si Giyasov sa gitawag nga step-aside offer. / ESL