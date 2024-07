Padayon ang negosasyon sa Pacquiao vs. Barrios

Mismong si World Boxing Council (WBC) president Mauricio Sulaiman ang niendorso ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao aron makaaway dayon kini alang sa world title sa iyang pagbalik og away.



Ang Pambansang Kamao ng Pilipinas niretiro niadtong 2021 human sa iyang unanimous decision nga kapildihan batok sa Cuban Yordenis Ugas.

Bisan dugay na nga wala nakaaway si Pacquiao, wala nagmakuli si Sulaiman nga tugtan dayon kini nga moaway alang sa WBC welterweight belt nga gigunitan ni American Mario Barrios.



Gipasabot ni Sulaiman nga usa ka dekalidad nga boksidor si Pacquiao, kinsa maoy bugtong 8-division world cham­pion sa kalibuitan.

“We have great precedent of former champions coming back as long as they pass successfully all the medical examinations,” matod ni Sulaiman nga napatik sa sports illustrated.



“As a former champion and as a legend, he does have the possibility of fighting for the WBC championship.”



Nagkanayon si Pacquiao nga padayon pa ang negusasyon sa ilang away ni Barrios.



“We’re still in under negotiation,” pagtino ni Pacquiao. “And, we’re talking about that. The fight has not materialized yet. But that negotiation is ongoing.”



Si Pacquiao, 45, adunay 62-8-2, 39KOs nga rekord samtang si Barrios, 29, naghupot og 29-2, 18KOs nga baraha. / ESL