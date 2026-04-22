Padayon ang negusasyon sa Alvarez vs. Mbilli

Gibutyag sa usa ka kasaligang tinubdan sa www.boxingscene.com nga padayon ang negusasyon alang sa panagharong nila ni Mexican superstar Saul Canelo Alvarez ug sa bag-ong World Boxing Council (WBC) super middleweight champion French Christan Mbilli.
Si Mbilli, kinsa adunay 29-0-1, 24KOs nga rekord, niaway sa undercard dihang nailog ni American Terence Crawford ang undisputed super middleweight title gikan ni Alvarez pinaagi sa unanimous decision niadtong Septiyembre 13, 2025.
Niadtong higayuna, nagpabilin sa mga kamot ni Mbilli ang WBC interim super middleweight title human niresulta sa panagtabla ang ilang away ni Leo Martinez sa Guatemala.
Dihang niretiro ang five-division world champion nga si Crawford niadtong Disyembre 2025, hayan niabli ang tanang mayorihiyang world titles sa super middleweight alang sa ubang mga boksidor hinungdan nga gisaka si Mbilli isip regular champion.
Si Alvarez, kinsa adunay 63-3-2, 39KOs nga rekord, nipadayag nga tinguha pa niyang moaway og balik human sa surpresa niyang kapildihan batok ni Crawford.
Adunay ubay-ubay nga kapilian si Alvarez kabahin sa kon kinsa ang sunod niyang kontrahon apan gitino sa tinubdan sa www.boxingscene.com nga si Mbilli maoy nag-una sa listahan. / ESL