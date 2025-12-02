Padayon ang pagpanghatag og relief packs sa Cebu City Hall

Padayon gihapon ang operasyon sa Cebu City Hall sa pagpanghatag og relief packs gikan pa sa miaging semana human sa sunodsunod nga linog ug bagyo nga niigo sa dakbayan.
Aron maseguro nga walay barangay ang mapakyas, napun-an ug gi-update ang listahan sa mga panginahanglanon nga ipang-apudapod sa tanang apektadong lugar sa Cebu City.
Giklaro sa siyudad nga ang pag-apudapod gihimo sa sakto ug sistematiko aron matabangan ang tanang pamilya nga nanginahanglan.
Nagsugod dayon ang operasyon sa pagpanghatag sa pagkaon, tubig mainom, hygiene kits, ug uban pang kinahanglanong butang.
Ang tumong mao ang pagpanalipod sa kahimsog ug kahimtang sa mga lumolupyo ilabi na sa panahon sa emerhensiya.
Makita ang kusog nga kooperasyon sa mga boluntaryo, kawani sa Cebu City Hall, ug mga private partner nga nagtinabangay pag-andam ug pag-pack sa libo-libong relief packs.
Daghan sab kabatan-unan ug barangay workers ang nitabang sa paghan-ay, pag-segregate, ug pagputos sa mga sako ug kahon sa ayuda.
Sumala ni Administrative Officer III Rosaline C. Verano, nga maoy nagdumala sa operasyon, kapin na sa gatos ka pamilya ang nahatagan og ayuda atol ning pagsulat ug nagpadayon pa ang pag-abot sa dugang donasyon.
Apil sa natabangan ang pipila ka barangay sa Cebu City nga dako ang kadaot nga nasinati.
Giingon sab ni Verano nga nagpadayon ang koordinasyon tali sa City Hall ug barangay officials aron masuta ang kulang ug dugangan ang ayuda kon gikinahanglan.
Anaa sab ang usa ka dakong trak nga gigamit aron madala ang Calamity Relief Assistance ngadto sa labing layo ug labing apektadong lugar.
Gipasabot sa City Hall nga dako ang papel sa volunteer, barangay workers, ug nagkadaiyang ahensiya sa kalampusan sa pagpadala sa relief packs.
Ilang giila nga dili mahimo ang paspas ug organisadong operasyon kon wala ang pagtinabangay sa komunidad.
Dugang pa ni Verano nga kon adunay pamilya nga wala makadawat, pwede sila moduol sa barangay aron malista ug maapil sa sunod nga distribusyon.
Padayon ang pagseguro sa siyudad nga walay malat-angan ug ang tanang apektadong pamilya makadawat dayon sa ilang ayuda samtang nagpadayon ang paspas, lig-on, ug organisadong operasyon sa tibuok dakbayan. / Sinuwat ni Chabelle Intoma, UV BA-Communication student