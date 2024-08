Padilla nangayo’g ruling sa SC bahin sa Cha-cha

Si Senador Robin Padilla nagsumiter og petisyon niadtong Lunes, Agusto 5, 2024, nga naghangyo sa Korte Suprema (SC) nga opinyon kung ang Senado ug ang House of Representatives kinahanglan ba nga moboto jointly o separately alang sa mga amendments sa 1987 Constitution.

Si Padilla, nga maoy chairman sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, nagsumiter og instant petition nga nangayo og “authoritative declaration” bahin sa Sections 1 ug 3 sa Article 17 sa Constitution.

Gihisgutan niya ang mosunod nga probisyon nga nagkinahanglan og declaratory relief:

* Kung ang Senado ug House of Representatives dapat bang jointly mag-convene isip constituent assembly sa pag-propose og amendments, o revisions sa Constitution ilalom sa Section 1(1), Article XVII sa Constitution;

* Kung magboto jointly, dapat bang interpretahon ang requirement nga 3/4 vote ilalom sa Section 1(1) nga 3/4 sa Senado plus 3/4 sa House, o 3/4 sa tanang 24 ka senador uban sa tanang myembro sa House of Representatives;

* Kung ang Senado ug House dapat bang jointly mag-convene ug mag-assemble sa pagboto aron tawagon ang Constitutional Convention ug/o ipasa sa electorate ang pangutana bahin sa pagtawag sa maong convention;

* Kung magboto jointly, dapat bang interpretahon ang requirement nga 2/3 vote ilalom sa Section 3, Article XVII nga 2/3 sa Senado plus 2/3 sa House, o 2/3 sa tanang 24 ka senador uban sa tanang myembro sa House;

* Kung magboto jointly, dapat bang interpretahon ang requirement nga “majority vote” ilalom sa Section 3, Article XVII nga majority vote sa Senado plus majority vote sa House, o majority vote sa tanang 24 ka senador uban sa tanang myembro sa House.

“Inaamin na po ng mga nagsagawa, sumulat ng Constitution... sinasabi na po nila na talagang nagkulang sila sa usapin na ‘yun, na dapat ‘yun ay voting separately,” matod ni Padilla sa usa ka interview uban sa reporters.

Niadtong Pebrero, nagsumite si Padilla og resolusyon nga naghangyo og separate voting sa upper ug lower chamber sa Congress sa pag-amendar sa Constitution.

Sa panahon sa pag-abli sa ikatulong regular session sa ika-19 nga Congress niadtong Hulyo 22, Senate President Francis “Chiz” Escudero miingon nga ang Senado mag-set aside sa mga legislative proposal nga walay lain nga mahimo kundi ang pag-usik sa enerhiya sa mga mambabalaod ug pagbahin sa publiko, nga nag-ingon nga ang pending bills bahin sa charter change ibutang sa “backburner.” / TPM /SunStar Philippines