Padung unta mo-duty, dialysis technician nadasmagan og trak

Wala naka-duty ang usa ka dialysis technician sa hospital human nadumbolan iyang motorsiklo ug napasok ilawom sa flatbed truck nga nagsunod kaniya sa may national highway sa Barangay Lipata, Lungsod sa Minglanilla mga alas 5:00 pasado sa buntag, Biyernes, Mayo 22, 2026.
Ang drayber sa motorsiklo nga si Christian Junzon, 29, nagpuyo ra sa nahisgutang lungsod, nakaangkon og mga samad sa nagkadaiyang parte sa kalawasan, apan luwas ra ang iyang kahimtang.
Matod ni Junzon nga padulong na unta siya sa pribadong hospital sa Cebu City kay alas 6:00 sa buntag ang iyahang duty apan wala siya nadayon human nadumbolan sa trak nga gimaneho ni alyas Jomarie, hingkod ang panuigon, taga Bacolod City.
Sa imbestigasyon, nasayran nga nihunong si Junzon kay stop ang signal sa traffic light.
Apan giingong nikagar ang ‘brake’ sa sakyanan ni Jomarie ug naalanganin kini sa paghunong hinungdan nga nalahos ug nadumbolan niya ang motorsiklo nga gimaneho ni Junzon.
Napasok si Junzon sa ilawom sa truck ug maayo na lang kay adunay mga nakasaksi sa lugar nga daling mitabang ug nibira kaniya.
Hinuon, nagkasabot ang duha ka habig sa Minglanilla Police Station ug nakadesisyon nga dili na iduso ang pagpasaka og kaso.
Nipasalig si alyas Jomarie nga andam siyang moabaga sa tanang galastuhan sa pagpatambal ni Junzon sa ospital, ingon man sa pagpaayo sa nadaot niining motorsiklo. / JDG