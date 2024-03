PAF reservist mitunol og hinabang sa Tamiao Integrated Sch., Bantayan Is.

Moabot sa 540 ka mga tinun-an sa Tamiao Intergrated School ang nakapahimulos sa food packs, 350 ka paresan sa tsinelas, 150 ka school bags, gawas pa ang mga residente naka-avail sa libreng legal nga konsultasyon, multivitamins, 150 pieces ka longganisa nga gitagana sa mga magtutudlo sa maong tunghaan.

Ang maong kalihukan nagmalampuson ubos sa pagdumala ni Sgt. Jessa Lee, PAFR.

Tema sa maong event: “Time and service are the highest forms of giving.” / FVQ