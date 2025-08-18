Pag-apil ni Eala sa 2025 US Open kompirmado na

Kompirmado na ang partisipasyon ni Filipina tennis ace Alex Eala sa US Open nga sugdan karong Agusto 24, 2025, sa New York.
Sa labing bag-ong update sa website sa torneyo ning Lunes, Agusto 18, 2025 (PH time, nakita ang pangalan ni Eala sa listahan sa main draw.
Mao kini ang labing unang higayon nga makasalmot ning maong Grand Slam tournament si Eala, kinsa kasamtangang world ranked No. 68 sa Women’s Tennis Association (WTA).
Ang US Open maoy usa sa upat nga gitawag og Grand Slam tennis tournaments kauban ang Australian Open, French Open (nga gitawag sab og Roland Garros), ug Wimbledon.
Ning tuiga, nakasalmot na si Eala sa Roland Garros ug Wimbledon apan nanamilit dayon kini human sa 1st round ning maong mga torneyo. / ESL