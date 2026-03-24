Pag-apudapod sa fuel subsidy, gisugdan na sa DOTr

Gisugdan na sa Department of Transportation (DOTr) niadtong Martes, Marso 24, 2026, ang pag-apudapod sa fuel subsidy alang sa tanang drayber ug operator sa public utility aron maibanan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
Personal nga gidumala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsugod sa pagpang-apudapod sa maong ayuda sa lana sa iyang pagbisita sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX).
Sa usa ka bulag nga press conference, si DOTr Secretary Giovanni Lopez niingon nga ang gobiyerno naggahin og P2.5 bilyunes nga budget alang sa fuel subsidy program sa ahensiya, diin makabenepisyo ang 245,066 ka mga drayber ug 1,180,783 ka mga operator sa PUV. Lakip niini ang mga moderno ug tradisyonal nga jeepney, taxi, TNVS, bus, P2P bus, school bus, Filcab, UV Express, tricycle, ug delivery services sa tibuok nasod.
Matod ni Lopez, ang mga operator sa mga bus, modernong UV Express, ug tradisyonal ingon man moderno nga mga jeepney, makadawat og P10,000 nga cash subsidy sa matag unit, samtang ang mga drayber sa bus, school transport, taxi, moderno ug tradisyonal nga UV Express makadawat og tag-P5,000 matag usa. Dugang pa niya, ang mga operator sa school transport, tradisyonal nga UV Express, jeepney, ug filcab makadawat usab og P5,000 sa matag unit, samtang ang mga operator sa taxi makadawat og P2,000 sa matag unit.
Ang mga drayber sa moderno ug tradisyonal nga jeepney, filcab, ug TNVS nga nakadawat na og P5,000 nga cash subsidy gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) makadawat og dugang P1,500 gikan sa DOTr.
Gipahibalo sab ni Lopez nga ang paghatag sa fuel subsidy alang sa mga drayber sa tricycle ug delivery riders ipahigayon human sa Holy Week.
Ang cash subsidy ipagawas pinaagi sa nagkalain-laing pamaagi, lakip na ang Fuel Subsidy Cards, bank-to-bank transfer, manager’s check, cash payout, o e-wallet transfer nga pwedeng ma-withdraw nga walay bayad. / TPM / SunStar Philippines