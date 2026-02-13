Pag-ayo sa 2 ka tulay sa Danao City, sugdan

Sugdan na sa dili madugay ang pag-ayo sa duha ka naguba nga taytayan sa Dakbayan sa Danao human niuyon ang Office of the President ug ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nga i-reprogram ang 2026 budget.
Kini human pormal nga gireklamo ni Danao City Mayor Ramon “Nito” Durano III ang DPWH ngadto sa Malacañang.
Matod sa mayor, nasayop ang prayoridad sa maong ahensiya tungod kay ang pag-ayo man sa mga karsada ang giuna imbes nga ang mga taytayan nga nangagusbat.
Gibutyag ni Mayor Durano nga anaa pa sa maayong kondisyon ang mga karsada sa dakbayan ug wala pa kini kinahanglang i-repair, samtang ang duha ka taytayan mao ang dinalian nga gikinahanglan sa katawhan.
Tungod niini, masugdan na ang rehabilitasyon sa Guinacot-Quisol Bridge ug ang Danao Bridge 1 nga parehong naguba human sa paghapak ni Bagyong Tino.
Nasayran nga ang suwat sa mayor ngadto kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. daling gi-refer ngadto kang DPWH Secretary Vince Dizon aron mahatagan og dinaliang aksiyon.
Sumala ni Mayor Durano, ang pagkaguba sa maong mga taytayan dako og epekto sa transportasyon ug sa ekonomiya sa dakbayan.
Lakip sa naapektuhan mao ang pagdala sa mga pasyente ngadto sa tambalanan ug ang pagtubag sa mga emergency gikan sa kabukiran. / AYB