Pag-IBIG van naaksidente, 1 patay, 3 angol

Usa ang nakabsan sa kinabuhi samtang tulo ang nangaangol human madisgrasya ang usa ka van nga gisakyan sa mga empleyado sa Pag-IBIG Fund Cebu niadtong Huwebes sa buntag, Hulyo 23, 2026, sa Sityo Palao, Barangay Malusay, Guihulngan City, Negros Oriental.
Ang namatay giila nga si alyas Philip, 40, lumad nga taga Dakbayan sa Talisay, Probinsiya sa Sugbo.
Samtang ang mga nangaangol mao silang alyas Christian, 32, taga Dakbayan sa Dumaguete; alyas Justin, 28, taga Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay, ug alyas Jesus, 59, ang drayber sa van nga taga Dakbayan sa Talisay.
Sa imbestigasyon sa Guihulngan City Police Station, nasayran nga gikan sa Dumaguete City ang mga biktima ug nagbiyahe paingon sa Guihulngan alang sa usa ka site inspection.
Gikan didto, mopaingon na unta sila sa Lungsod sa Vallehermoso alang sa laing inspeksyon dihang nahitabo ang aksidente sa Sityo Palao alas 11:25 sa buntag.
Sumala sa drayber, kalit lang nga nawagtang ang preno sa sakyanan, samtang nagsubay sila sa kurbadahon nga dalan.
Giingong gipahibalo pa sa drayber ang iyang mga pasahero nga nawad-an sila og preno.
Tungod sa kakuyaw, nisuway unta sa pag-ambak si Philip nga naglingkod sa front seat, apan wala kini nakagawas sa sakyanan.
Tungod sa kapaspas sa panghitabo, nabangga ang van sa punoan sa lubi ug nilahos pa sa punoan sa gmelina sa kilid sa karsada.
Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og grabeng kadaot sa lawas si Philip ug gideklara nga dead on arrival pag-abot sa tambalanan sa Guihulngan.
Atol sa pagsuwat ning balita, giingong anaa na sa luwas nga kahimtang ang drayber ug ang duha pa ka kauban niining pasahero. / AYB