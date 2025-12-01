Pag-impound sa e-bike, gisibog

Gipasidan-an una sa Land Transportation Office (LTO) ang pag-impound sa mga e-bike ug e-trikes nga masakpan nga nagdagan sa mga national highway.
Sa usa ka video statement, si LTO chief Assistant Secretary Markus Lacanilao nagkanayon nga sugod sa Disyembre 1, 2025, aduna unay information drive mahitungod sa pagdili sa mga light electric vehicles (LEVs) sa mga dagkong karsada.
Matod niya nga ang pag-impound magsugod sa Enero 2 sunod tuig.
Una na nga gipahibalo ni Lacanilao nga sugod sa Disyembre 1, ang mga LEVs nga nagbiyahe sa mga national highway ang dakpon ug i-impound pinasikad sa implementing rules and regulations (IRR) sa Electric Vehicle Industry Development Act (Evida).
“At bilang tugon sa mga hinaing ng publiko, nais ko pong linawin na rinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez ang inyong concern,” matod ni Lacanilao.
“Kaya pansamantalang wa-lang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon,” dugang niya.
Ubos sa Evida IRR, ang mga LEVs nga motimbang og 50 kilos gi-designate alang sa exclusive private use ug dili gituyo nga modagan sa mga pampublikong highways.
Gisubli ni Lacanilao nga ang intensyon sa pagdili mao ang pagseguro sa kaluwasan sa publiko sa kadalanan.
Ang LTO sa dili madugay mag-isyu og mga giya nga klarong mo-define kon asa gitugotan ang mga LEVs ug kon asa sila dili tugotan. / TPM / SunStar Philippines