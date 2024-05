Pag-imprinta sa PWD IDs gisuspenso

Gisuspenso ang pag-imprenta sa cards alang sa person with disability (PWD) samtang ipahigayon ang pakisusi kalabot sa giingong pagbaligya sa PWD cards sa kantidad nga P2,000 ngadto sa P4,000.

Sa press conference sa Huwebes, Mayo 23, 2024, si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga iyang gimandoan si City Administrator Christine Joyce Batucan sa pag-review sa guidelines kon unsaon pagkuha og PWD identification (ID) card.

Si Garcia niingon usab nga iyang gituyo nga dunay kausaban sa buhatan sa PWD unit aron maseguro nga ang mga bag-ong kawani adunay estrikto nga screening ni bisan kinsa nga mo-apply og PWD ID card.

Matod ni Garcia, ila usab nga gitan-aw ang mga nalambigit nga ginganlan ni Konsehal James Anthony Cuenco.

Si Garcia niingon nga iyang ipatawag ang usa ka hiniusang imbestigasyon sa Human Resource Development Office (HRDO) ug City Legal Office

EKONOMIYA

“Okay ra unta if it is for proper reason, but if it is unscrupulous individuals using IDs nga not valid, definitely it is a loss to the government,” matod ni Garcia.

Gipasabot sa Acting Mayor nga duna kini epekto sa koleksiyon sa buhis sa dakbayan tungod kay ang mga estabilisemento nga mohatag og diskwento sa PWDs maka-claim og tumbas sa ilang buluhisan.

Hinuon, susihon pa kon naka-avail ba usab kini sa financial assistance sa Dakbayan hinungdan sa ilang plano nga pag-audit sa listahan sa Department of Social Welfare and Services (DSWS-PWD) unit.

NAULAW

Si Cuenco, atol sa pakighinabi sa ‘Beyond The Headlines (BTH)’ online news and commentary program sa SunStar Cebu sa Huwebes, Mayo 23, 2024, nipadayag sa iyang kauwaw dihang nasayod sa scam.

Matod ni Cuenco, niadto siya sa Estados Unidos aron pagtambong sa kalihukan sa ilang pamilya ug gipaila siya mga bisita nga siya konsehal sa dakbayan sa Sugbo.

Usa ka bisita nga stewardees niduol kaniya ug niingon nga nakapalit siya og PWD card sa dakbayan sa kantidad nga P4,000.

“Nauwaw kaayo ko. Konsehal ko sa Cebu City..,” dason ni Cuenco.

Mao kini ang nakaaghat kang Cuenco sa paghimo og pakisusi sa iyang pag-uli sa Sugbo ug nitumaw ang mga ngan nga naa sa Mayor’s Office.

Matod ni Cuenco, mohimo siya og executive session ug iyang imbestigahon ang mga tawo nga iyang ginganlan nga sila si Cerj Germudo, John Tolentino ug Jay-R Cam sa buhatan ni suspended Mayor Michael Rama, ug JJ Laurel, kanhi nadistino sa DSWS.

“I-pressure nato nga motug-an kinsa ang mastermind. Mahimo silang state witness,” matod ni Cuenco sa BTH.

“Actually, nakabalo na ko kinsa ang mastermind..” dason niya apan nidumili una siya sa pagbutyag sa ngan.

Nasayran ni Cuenco nga ang pagprinta sa ID cards naa sa buhatan sa DSWS-PWD unit.

“Clandestine ang pagprinta ani..” dugang ni Cuenco nga ang nangabot nga IDs sa ilang kontak sa City Hall blanko ang ngan sa IDs.

Samtang, dugang niya nga ang mga ID nga i-release sa DSWS PWD unit pre-signed na ni Mayor Michael Rama.

Si Cuenco nagkanayon nga kinahanglang manubag sa balaod ang malapason aron masanta kini nga korapsiyon. / AML / RRM