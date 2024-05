Pag-postpone sa BSKE paborable sa Comelec

Ang pag-postpone sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) makahatag og kahupayan sa Commission on Elections (Comelec) kay di na sila makapahigayon og du­ha ka electoral exercises sulod sa usa ka tuig.

Mao kini ang pag-angkon ni Comelec spokesman John Rex Laudiangco, nga nagkanayon nga ang sugyot nga i-postpone ang Disyembre 2025 BSKE ngadto sa Oktubre 2026 mahimo’ng paborable sa poll body.

“On the part of the Comelec, it would provide us a big relief if it will be postponed even for just a few months into 2026,” matod Laudiangco sa usa ka television interview.

Matod niya nga ang maong pag-postpone nagpasabot nga ang komisyon makatutok sa pagpangandam niini sa Mayo 2025 nasyonal ug lokal nga eleksyon.

“As of now, while we are preparing for the May 2025 national and local polls, we are already doing the same for the BSKE,” matod ni Laudiangco.

Siya niingon nga ang komisyon, bisan pa niana, nagtugyan sa desisyon sa kapalaran sa BSKE 2025 ngadto sa mga magbabalaud.

“We acknowledge the power and mandate of Congress and the executive branch to pass a law that will postpone the BSKE to 2026 or to whichever date they will set,” dugang ni Laudiangco.

Sa sayo pa, si Camarines Sur Representative Luis Raymund Villafuerte nisang-at og balaudnon nga nagtinguha nga i-postpone ang Disyembre 2025 BSKE ngadto sa Oktubre 2026.

Si Villafuerte niingon nga ang pagbalhin sa BSKE ngadto sa usa ka tuig sa ulahi gikinahanglan tungod kay ang kasamtangang barangay ug mga opisyal sa kabatan-unan moserbisyo lamang sulod sa duha ka mga tuig, imbes tulo, kon ang botohan magpadayon sa sunod tuig.

Ang katapusang BSKE gipa­higayon niadtong Oktubre 2023.