Pag-recruit og mga menor de edad sa criminal gang, gisubay sa PRO 7

Mohimo og imbestigasyon ang Police Regional Office (PRO) 7 kalabot sa giingong padayon nga pag-recruit sa mga minor aron magpamiyembro sa criminal gang nga gitawag og True Brown Style (TBS).
Kini human sa migawas nga pamahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa PRO 7, nga wala pa sila makadawat og impormasyon gikan sa mga police station sa tibuok Central Visayas nga dunay nang-recruit nga mga sakop sa TBS.
Apan gibutyag ni Aliser nga dako ang posibilidad nga maabot ning grupoha sa Sugbo sanglit urban areas ang dakbayan ug daghan sab ang mga tawo dinhi.
Gawas niini, dali na lang sab ang recruitment diin ipaagi kini diha sa internet nga maoy hinungdan nga ilang sugdan ang pagsubay labot sa maong impormasyon.
Giangkon hinuon ni Aliser nga nakadawat sila og report nga dunay nahitabong rambol sa mga batan-on sa Basak Pardo ug sa Imus road sa Barangay T. Padilla apan wala mogawas nga grupo sila sa TBS. / AYB