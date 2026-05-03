Pag-regular sa tourism officers, staff i-prayoridad

Giaprubahan sa Cebu Provincial Board (PB) ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa local chief executives sa paghatag og prayoridad sa regularisasyon sa mga tourism officer ug sa ilang mga kawani, ingon man ang pormal nga pagtukod sa mga buhatan sa turismo isip hingpit nga mga departamento aron mapalig-on ang paningkamot sa pagpalambo sa turismo.
Ang resolusyon, nga gipangamahanan ni 5th District PB Member Andrei “Red” Duterte ug giaprubahan atol sa regular nga session sa PB niadtong Lunes, Abril 27, 2026, nagpasiugda nga ang turismo nagpabilin nga nag-unang tigpalihok sa paglambo sa ekonomiya, nga nag-ambag sa lokal nga kita, trabaho, ug pagpreserbar sa mga kultural ug natural resources.
Gikutlo niini ang mga nasudnong balaod nga nagmando sa mga unit sa lokal nga kagamhanan sa aktibong pagpasiugda ug pagdumala sa mga inisyatiba sa turismo.
Bisan pa sa ilang mahinungdanong papel, daghang mga tourism officer ug empleyado ang nagpabilin ubos sa contractual, casual, o job order nga kahimtang, hinungdan nga wala sila’y seguridad sa trabaho ug mga benepisyo.
“A significant number of them remain in contractual, casual, or job order status, leaving them without security of tenure, benefits, and the protections accorded to regular government employees,” tipik sa unod sa resolusyon.
Gitutokan ning maong lakang ang panginahanglan alang sa kalig-on sa mga trabahante aron mapadayon ang mga programa sa turismo.
Ang taas nga personnel turnover o sige pagpuli og mga kawani tungod sa kawalay kasegurohan sa trabaho makapahuyang sa pagkaepektibo sa mga inisyatiba sa turismo.
Dugang pa sa resolusyon, ang regularisasyon makaseguro sa pagpadayon sa serbisyo, kahibalo sa institusyon, ug pagpatuman sa programa.
Pinaagi sa pagduso sa regularisasyon ug paghimo sa mga buhatan sa turismo nga permanenteng institusyon, ang resolusyon nagtumong sa pagpataas sa morale sa mga empleyado, paghatag kanila og seguridad sa trabaho, ug pagpakusog pa sa mga inisyatiba sa turismo sa ilang tagsatagsa ka lokalidad. / CDF