Pag-serve og ilimno’ng makahubog sa customers sa bar, palimitahan

Tungod sa kamatayon sa usa ka batan-ong negosyante sa hit-and-run sa Barangay Banilad, usa ka ordinansa ang giduso sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga magpapriso ug magpamulta sa mga bar ug establisemento nga mopadayon og baligya og ilimnong makahubog sa mga kustomer nga klaro na kaayong hubog.
Ang maong lakang, gisugyot ni Konsehal Harold Go ug giulohan og Kingston Ralph Ordinance, nagtinguha nga himuong manubag ang mga negosyante kon ang ilang kustomer makasinati o makahimo og kadaot, kamatayon, o pagkaguba sa kabtangan.
Sa usa ka interview niadtong Biyernes, Pebrero 13, 2026, niingon si Go nga ang draft sa ordinansa gisunod sa mga balaod sa U.S. diin ang mga bartender mahimong mapriso kon tuyo silang magsilbi og ilimnon sa mga tawo nga klaro na kaayong hubog.
Kini nga sugyot nitumaw human sa kamatayon sa 23-anyos nga negosyante nga si Kingston Ralph Cheng kinsa napatay sayo sa buntag niadtong Dominggo, Pebrero 8, 2026, samtang naglakaw sa Paseo Saturnino Drive sa Barangay Banilad.
Sumala sa report sa mga awtoridad, si Cheng nadasmagan sa usa ka kusog nga dagan nga sakyanan nga gimaneho sa 21-anyos nga si Sean Andrew Parajillo kinsa giingong ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog niadtong higayona.
Sa wala pa ang insidente, usa ka viral nga CCTV footage ang nagpakita ni Parajillo sa gawas sa usa ka establisemento nga naglisod na og lakaw ug wala nay balanse padulong sa iyang sakyanan tungod sa kahubog.
Bisan pa niini, nigawas ang dakong kontrobersiya tungod sa 19 ka oras nga kalangan una gipahigayon ang breathalyzer test sa suspek, hinungdan nga negatibo na ang resulta niini sa alkohol. Ang Land Transportation Office (LTO) nirekomendar na og lifetime ban sa driver’s license sa suspek.
Ang maong insidente niresulta og grabeng kasuko sa publiko ug sa mga opisyal , lakip na si Mayor Nestor Archival ug Gobernador Pamela Baricuatro, nisinggit og hustisya ug tulubagon.
Ang suspek kasamtangang nag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
Sa post ni Go sa iyang Facebook page niadtong Huwebes, Pebrero 12, siya niingon nga ang iyang lakang gitumong sa pagluwas og kinabuhi, pagpalig-on sa responsable nga pamaagi sa negosyo, ug paghimo sa kadalanan nga mas luwas para sa tanan.”
Ang maong sugyot nga iduso sa City Council, nagtumong sa pagpuno sa mga nasudnong balaod pinaagi sa pagdugang og lokal nga tulubagon ug mas bug-at nga silot.
Ubos sa draft nga ordinansa, ang mga establisimento lakip ang mga bar, restawran, hotel, ug mga informal vendor, mag-atubang og bug-at nga silot kon tuyo silang mosilbi sa mga hubog na nga indibidwal.
Sa unang paglapas P20,000 nga multa ug suspension sa liquor permit hangtod sa 30 ka adlaw ug P50,000 nga multa ug pagkanselar sa liquor permit sa ikaduha.
Sa ikatulong paglapas P100,000 nga multa, pagkanselar sa business permit, ug permanenteng pagsira.
Dugang niini, ang ordinansa nagtinguha sa pagpahamtang og criminal liability sa mga tag-iya, manager, ug staff kon ang hubog nga kustomer nga ilang giserbisyuhan makahimo og kadaot sulod sa unom ka oras human kini nibiya sa ilang dapit.
Sa comment section, nidugang si Go nga abli siya sa mga sugyot aron mas mapalig-on ang draft nga ordinansa.
Daghang mga netizen ang nisuporta apan duna say nipadayag og kabalaka mahitungod sa implikasyon niini sa balaod ug ang panginahanglan sa mas maayong imprastraktura sama sa suga sa dalan ug saktong sidewalk.
Dugang niya, apil sab sa draft ang paggamit og mga breathalyzer. / EHP