Pag-suspende sa tourism-related activities gilibkas

Gilibkas na sa Cebu Provincial Tourism Office (CPTO) ang suspension order sa tanang tourism-related activities sa probinsya human nga nilurang na ang Bagyong Basyang.
Lakip na niini ang mga sea activities ug ubang mga kalihukan sa mga bisita ug turista.
Nasayran nga sa Biyernes, Pebrero 6, gimando ang pagsuspenso sa tourism activities sa probinsya tungod sa Tropical Depression Basyang nga naka-apekto sa Sugbo ilabi na sa habagatang bahin sa lalawigan.
Bisan paman niini, gimando gihapon ang padayong pagmatngon sa mga turista ug bisita sa mga tourism sites sa probinsya ilabi na nga bag-o lang milabay ang bagyo.
Tungod kay posible’ng duna pay mga lugar nga humok pa ang yuta tungod sa sagunson nga pag-uwan nga gipanglantawan sa posible’ng pagdahili sa yuta.
Giawhag ang mga gustong molaag nga mosunod sa tanang lagda sa mga tourist guides ug sa lokal nga kagamhanan nga bisitahon aron malikay sa peligro. / ANV