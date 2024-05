Pag-take over sa LWUA sa MCWD ‘di balido’

Dili balido ang partial takeover sa Local Water Utilities Administration (LWUA) ngadto sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD), base sa pamahayag sa Office of the Government Corporate Counsel (OGCC).

Ang clarificatory opinion gilagdaan nila ni Solomon M. Hermosura, Government Corporate Counsel, ug Owen M. Vidad, Government Corporate Attorney Officer-in-Charge sa Team Environment and Water niadtong Mayo 9, 2024.

Ang bag-ong opinyon miklaro sa gituohang kalibog sa milabay’ng opinion sa OGCC sa Marso 26, 2024.

Matod sa OGCC, wala natumong sa provisions sa Presidential Decree No. 198 ang partial nga pag-takeover sa LWUA.

“Specifically, the partial takeover or intervention in this instance is outside the purview of Sections 36 and 61(e) of PD No. 198,” natala sa clarificatory opinion.

Giingong wala usab mosubay sa insaktong proseso ang LWUA aron mahatagan og klaro nga pagpasabot ug kahigayunan ang MCWD nga masolusyonan ang giingong loan nga wala mabayri.

Kahinumdoman nga sa Marso 15, 2024, ang LWUA nipatuman og partial intervention sa MCWD subay sa Presidential Decree No. 198, nga giamendar, ug ang default sa MCWD sa Financial Assistance Contract (FAC) tali sa LWUA ug MCWD.

Subay niini, ang LWUA nitudlo og interim Board of Directors (IBOD) base sa LWUA Resolution No. 35 nga giingong walay prior notice.

Apan ning uwahing opinion, magpabilin ug giila gihapon nga tsirman sa Board of Directors si Atty. Jose Daluz III ug General Manager Edgar Donoso taliwa sa nahitabong partial takeover sa LWUA. / ANV