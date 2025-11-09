Pag-ukit sa kinabuhi ni Felipe Tolin taliwala sa kalisod

Sa edad nga 66 anyos, daghan na unta ang mopili nga magpahulay, maglingkod sa atubangan sa balay samtang magtan-aw sa mga apo ug maminaw sa huni sa mga langgam kada buntag.
Apan lahi si Lolo Felipe Tolin.
Bisan tigulang na ug medyo hanap na ang panan-aw, abtik gihapon siya sa pag-ukit sa kahoy. Sa iyang gamay nga workshop sa Middle Tabucanal, Barangay Poblacion Pardo, pirmi madungog ang kasikas sa gabas ug ang baho sa bag-ong gikulitan nga kahoy, timaan nga buhi pa kaayo ang iyang hilig ug dedikasyon sa maong sining.
Sulod sa kapin 40 ka tuig, mao na kini ang iyang panginabuhi. Gikan sa yano nga piraso sa kahoy, gihimo niyang mga keychain, dekorasyon, ug artistikong disenyo nga gibaligya sa merkado. Adlaw-adlaw, makita siya nga naglingkod sa iyang bangko, abtik sa paglihok, ug mura og dili gyud kapuyon.
“Maayo na lang nga naa gihapon mopalit bisag tag trese hangtod kinse kabuok. Malipay ko ana kay buot pasabot nga naa pa diay ganahan sa akong buhat ug sa kahoy mismo,” pulong niya samtang naghimutang sa heart shape nga keychain nga iyang nahuman.
Bisan pa og lisod na makakita, mosidlak gihapon ang iyang mga mata matag tan-aw niya sa iyang mga obra nga maoy nagbuhi ug nakapaeskwela sa iyang walo ka anak.
Apan dili lang kana ang trabaho ni Lolo Felipe, kay kon walay magpaukit, naghabal-habal driver sab siya aron makadugang sa panginabuhi.
“Basta para sa pamilya, walay kapoy. Hangtod makaya pa, magtrabaho gihapon ko,” iyang malumo nga pagsaysay nga puno sa determinasyon.
Bisan puno na sa ulat, ang iyang kamot nagpadayon sa paglihok, ug ang iyang kasingkasing puno sa gugma ug inspirasyon.
Si Lolo Felipe kinsa usa ka woodcrafter sa Poblacion Pardo, usa ka buhing pahimangno nga ang tinuod nga artist dili sukdon sa edad o sa kahimtang sa kinabuhi, kondili sa kasingkasing nga andam magpadayon bisan kapila pa sulayan sa panahon.
Ang iyang estorya nagpahinumdom kanato nga ang tinuod nga kalampusan dili makita sa kadato o kabantog, apan sa pagpadayon sa pagbuhat sa butang nga imong gihigugma—bisan taliwala sa kalisod, kapoy, ug mga pagsulay sa kinabuhi. / Sinuwat ni Aniana Angeline T. Rusiana, UV BA-Communication student