Pag-umangkon napatay sa uyoan, pulos hubog

Pag-umangkon giluba-patay sa iyang uyoan, inahan naangol sab atol sa maong isidente alas 2:30 sa kaadlawon, Dominggo Agusto 31, 2025, sa Sityo Mohon 1, Barangay Bonbin, Lungsod sa Aloguinsan.
Si Jonathan Paglinawan Yanong, 52, ulitawo usa ka canvasser. Gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan human nakaangkon og samad dinungaban sa iyang liog.
Naangol iyang inahan si Tita Paglinawan Yanong, 77, biyuda nga natata ang baba human gisumbag.
Nasikop si Edgardo Yanong, 69, biyudo, samtang nakasibat ang kauban nga si Jong-Jong Bernaldez Paran, 37, minyo, canvasser nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Sa imbestigayon sa Aloguinsan Police Station, nasayran nga ang uyoan ug ang pag-umangkon nga biktima dunay karaang panagbangi.
Hubog ang biktima ug nakainom sab ang mga suspek kay dunay birthday ug tupad ra sab ilang mga balay.
Human nahubog ang matag habig, nagkainitay ang uyoan ug ang biktima.
Ang uyoan nikuha og mahait nga hinigiban gidiretso og dunggab sa liog ang pag-umangkon.
Ang inahan sa biktima kinsa igsuon sa suspek, nipatunga unta sa kaguliyang apan ang silingan nga si Jongjong nisukmag sa iyang baba.
Human sa kaguliyang, nanibat ang mga suspek apan nasikop ang uyoan nga nakapatay. / GPL