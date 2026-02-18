Pag-umangkon ni Mayor Ampatuan, patay sa ambush

Pag-umangkon ni Shariff Aguak Mayor Datu Adatu Akmad Mitra Ampatuan Sr. ang namatay sa usa ka pagpang-ambush niadtong Martes, Pebrero 17, 2026, sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur.
Nahitabo ang insidente alas-11 sa buntag duol sa utlanan sa Barangay Kabengi ug Barangay Salbu.
Ang biktima nga si Datu Murshid Ampatuan, nagsakay sa usa ka itom nga Nissan Livina kauban ang iyang uyoan nga si Datu Yasser, ug usa ka kauban nga si Lemon Angkad Bangen sa dihang gipauwanan og bala sa mga armadong lalaki ang ilang sakyanan.
Si Datu Yasser mao ang manghod nga lalaki sa mayor.
Dali nga gidala sa mga responder ang mga biktima sa ospital, apan gideklarar sa doktor nga patay na si Murshid.
Ang duha niya ka kauban nakaangkon og mga samad sa lawas.
Sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Pebrero 18, si PNP Spokesperson Brig. Gen. Randulf Tuaño niingon nga ang pag-ataki lagmit adunay kalabutan sa miaging ambush nga gitumong kang Mayor Ampatuan niadtong Enero 25.
Sa maong insidente, ang mga armado namusil gamit ang rocket-propelled grenade ug mga assault rifle sa convoy sa mayor sa Shariff Aguak.
Naluwas ang mayor sa pag-atake niadtong Enero nga walay samad, bisan tuod duha sa iyang mga security escort ang nangaangol.
“Base sa initial na imbestigasyon, noong bumaba ‘yung mga tatlong suspects sa nasabing pananambang, maaari umanong namukhaan daw ito ng kanyang kapatid (Datu Yasser),” matod ni Tuaño. / TPM / SunStar Philippines