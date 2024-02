Pag-usab sa rota sa Expressway gikwestyon

Nangayo og pagpasabot ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa pag-usab sa alignment sa Metro Cebu Expressway (MCE) project Segments 1, 2 ug 3B human nasuta nga moagi na ang karsada ngadto sa dugang urbanized barangays gikan sa City of Naga hangtod sa Danao City.

Atol sa ikaduhang tigom nga iyang gipatawag karong tuiga sa isyo niadtong Huwebes, Pebrero 22, 2024, si Gobernador Gwendolyn Garcia mihangyo sa DPWH sa pagpasabot kon nganong walay saktong koordinasyon kalabot sa realignment sa MCE project.

Atol sa tigom, dugang mga kalapasan usab ang nadis­ku­brehan sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 ug sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa katukoran sa Segment 3A sa MCE project nga nakahatag og safety hazards sa mga motorista ug residente sa Barangay Cantao-an sa dakbayan sa Naga.

Atol sa unang tigom niadtong Pebrero 7 sa Kapitolyo, ang Kagamhanan sa Probinsiya nimando sa pagpahunong sa tanang mga trabaho’ng sibil sa proyekto sa MCE, nga nag-ingon nga kinahanglang ipahigayon ang usa ka environmental ug safety study tungod sa mga risgo ug kakuyaw nga dala sa bag-o lang nga pagdahili sa yuta nga nahitabo sa Barangay Inayagan ug Cantao-an, dakbayan sa Naga niadtong Oktubre 2023.

Ang MCE usa ka 56.9-kilometros nga highway nga gituyo nga motadlas sa kabukiran sa Sugbo, nga naghatag og alternatibong mga rota sa mga siyudad sa Naga sa habagatan ug Danao City isip north-south backbone highway, sumala sa DPWH 7.

Sa tigom niadtong Huwebes, gipahibalo usab si Garcia nga ang Segments 1, 2 ug 3B sa MCE gisugyot nga pundohan pinaagi sa public-private partnership (PPP) aron makahimo og toll expressway.

Ang service department sa DPWH PPP niingon sa gobernador atol sa tigom nga nagpahigayon na sila karon og procurement process alang sa pagpahigayon og feasibility study kon angay ba sa PPP ang nahisgutang mga bahin.

Apan, sa dihang nangutana ang gobernador kalabot sa realignment sa proyekto, ang DPWH PPP service miingon nga resulta kini sa naunang feasibility study nga gihimo niadtong 2015.

Si Garcia nipadayag og kabalaka nga ang 45 ka mga barangay gikan sa dakbayan sa Naga hangtod sa dakbayan sa Danao nga maapektuhan sa proyekto dili na hinuon makaagi sa expressway kon kini mahimong exclusive road network sa mga nagbayad nga motorista.