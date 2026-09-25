Pag-uswag sa BSKE gipirmahan ni PBBM

Gipirmahan na ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. aron mahimong balaod ang petisyon nga nag-uswag sa 2026 Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).
Sa usa ka post sa Facebook niadtong Biyernes, Septiyembre 25, 2026, gitaho ni Marcos ang pagporma sa Republic Act No. 12326 nga nag-adjust sab sa termino sa mga kasamtangang opisyal sa barangay ug SK ngadto sa final nga lima ka tuig.
“Ang dagdag na panahon sa panunungkulan ay dagdag na panahon para maglingkod. Malinaw ang ating inaasahan sa ating mga kasalukuyang opisyal. Gamitin ang panahong ito upang mas pagbutihin ang serbisyo, tapusin ang
mga nasimulang programa at mas tutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan,” ingon niya.
“Hindi ito dagdag na panahon sa puwesto. Dagdag itong panahon ng pananagutan sa taumbayan,” dugang niya.
Ubos sa maong balaod, ang sunod nga BSKE gibalhin sa Nobiyembre 13, 2026.
Ang mga kasamtangang opisyal magpabilin sa ilang posisyon hangtod nga ang ilang mga sumusunod mapili ug modaog. / TPM / SunStar Philippines