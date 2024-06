Pagara midaog kontra Chinese

Nilampos si kanhi ALA fighter “Prince” Albert Pagara sa iyang pagbalik og away diin gilupig niya si Chinese Aketelieti Yelejian pinaagi sa majority decision sa ilang inilugay sa bakanteng International Boxing Federation Asia lightweight belt sa main event sa “Thrilla in Passi: The Return of the Prince” boxing card niadtong Sabado sa gabii, Hunyo 15, 2024 sa Passi City.

Sa interbyu sa Sun.Star Cebu, gibutyag ni Pagara nga grabe ka lig-on si Yelejian ug nasayod siyang daan niini hinungdan nga grabe ang iyang pagpangandam alang ning awaya.

Kulbahinam ang panagsangka diin nagpulipuli ang duha ka mga boksidor sa pagpauwan og makusog nga mga kumo.

Sa 9th round, nahimutang sa delikadong sitwasyon si Pagara dihang naigo siya og body shot.

Gipasabot ni Pagara nga kon dili pa siya sakto sa training, seguradong natikangkang na siya niadtong gutloa.

Hinuon, naka-recover ra si Pagara aron angkunon ang kadaugan.

Sila si judges Edward Ligas ug Gil Co mipadaog ni Pagara sa parehong 96-94 samtang si judge Aquil Tamano nitabla sa away, 95-95.

Si Pagara, kinsa duha sab ka mga tuig nga wala nakaaway, niangkon nga natay-an ang iyang abilidad ug daghan pa siyang angayang trabahuon aron hingpit nga mabalik ang iyang saktong kondisyon.

Niumento ang rekord ni Pagara sa 35-1, 24KOs samtang nahagsa si Yelejian sa 8-4-1, 2KOs nga baraha. / EKA