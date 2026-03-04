Pagara moaway sa Australia, Marso 7

Makig-away si kanhi ALA boxer “Prince” Albert Pagara kang Aussie Billy Polkinghorn karong Sabado, Marso 7, 2026, sa Perth Convention Centre sa Australia alang sa inilugay sa bakanteng World Boxing Council (WBC) Australasia Lightweight title.
Si Pagara gikan sa duha ka sunodsunod nga impresibong kadaugan sa Thailand ug kon modaog siya ning awaya, hayan gilaumang mas dako nga oportunidad ang mag-atang sa iyang agianan.
Si Pagara, kinsa lumad nga taga Maasin City, adunay 37-2, 26 KOs nga rekord samtang ang wala’y pildeng si Billy Polkinghorn naggunit og 5-0, 2 KOs nga rekord. / ESL