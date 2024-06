Pagara mobalik na’g away karon

Tinguha ni kanhi ALA fighter “Prince” Albert Pagara nga makaposte og makapaukyab nga kadaugan sa iyang pagbalik og away batok kang Chinese Aketelieti Yelejian karong Sabado sa gabii, Hunyo 15, 2024, sa City of Passi Arena sa Passi City.

Ang away, nga alang sa inilugay sa International Boxing Federation ( IBF) Asia lightweight title, maoy main event sa “Thrilla in Passi City: The Return of the Prince” boxing promotion.

Si Pagara, kinsa mosagubang sa labing una niyang pagbalik og away human sa duha ka mga tuig, nagkanayon nga aduna gyud matumba ning awaya.

“Nindot nga away. Aduna gyu’y ma-knockout ani,” matod ni Pagara sa interbyu sa Sun.Star Cebu.

Katapusang niaway si Pagara niadto pang 2022 sa Talisay City diin iyang gipaundang sa 4th round si Allan Villanueva.

Si Pagara naggunit og 34-1, 24KOs nga rekord samtang si Yelejian adunay 8-3-1, 2KOs nga baraha.

Sa co-main feature, si Jemuel Aranas (4-0, 2 KOs) makig-away ni Roderick Bautista (5-0, 4 KOs) alang sa inilugay sa Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) Youth light flyweight strap. / EKA