Pagasa: 70% tsansa nga mag La Niña phenomenon

Duha hangtod sa tulo ka mga bagyo ang gibanabana nga moabot sa nasod sa sunod buwan sa Agusto samtang, ang tsansa nga mag La Niña naa na 70 porsyento, sumala sa usa ka weather specialist.

Si Jomar Eclarino sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Servi­ces Administration (Pagasa) Visayas, niingon sa SunStar Cebu’s news and commentary program Beyond the Headlines sa Lunes, Hulyo 29, 2024, nga mas daghang bagyo sa Agusto, Septiyembre, ug Oktubre.

Si Eclarino miingon nga ang epekto sa umaabot nga La Niña magpakita sa katapusan nga kwarter sa tuig 2024 ug magpadayon hangtod sa unang kwarter sa tuig 2025.

Sa dihang gipangutana kon unsay mga posible nga hinungdan sa usa ka tropical depression, si Eclarino miingon nga kini kabahin sa normal nga proseso sa panahon.

“Basta init kaayo, ma-develop ang mga panganod ug kining convective clouds, diha gikan ang thunderstorms nato. That is a normal process bisan pa walay radar system,” pasabot ni Eclarino.

“Pero, in general, taas ang panahon nga walay uwan, pero pag mag-uwan ta, kining mga isolated rain showers or localized thunderstorms, mo­lungtad og usa hangtod duha ka oras,” dugang niya.

Dason ni Eclarino nga hangtod karong Lunes, Hulyo 29, sila nag-monitor pa sa usa ka LPA gikan sa miaging semana ug kini adunay kusog nga 220 kph nga mahimong makaapekto sa ibabaw sa Cagayan o Northern Luzon.

Si Eclarino miingon nga ang sirkulasyon sa LPA nakaapekto sa silangang bahin sa Visayas ug wala kini direktang epekto sa Central Visayas.

“Diri sa atoa sa probinsya sa Cebu, expected lang nato diri generally nga magbantay ta alang sa localized thunderstorms nga adunay tsansa nga makasinati kita og mga isolated rainshowers ug loca­lized thunderstorms,” ingon ni Eclarino.

‘CARINA’

Si Eclarino niingon nga ilang gianunsyo ang tropical cyclone threat potential nga sa dihang si Carina pa usa ka low pressure area (LPA) ug na-develop ngadto sa usa ka tropical depression hangtod kini nahimong supertyphoon.

Si Eclarino niingon nga mahimong susama niini ang mahitabo sa ubang umaabot nga bagyo.

Kahinumdoman, si Carina nagbilin og dakong kadaot sa Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon sa miaging semana tungod sa pagbunok sa kusog nga uwan ug habagat. / EHP