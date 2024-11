Pagasa: Amihan misud na

Nipagawas og weather forecast ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga pinitsahan og Nob. 19, 2024 nga nagpahibawo nga masinati sa nasod ang amihan o northeast monsoon.

Kini nagpasabot nga mabatyagan ang bugnaw nga panahon resulta sa high pressure area sa nasod sa Siberia hinungdan nga nakapakusog sa northeasterly winds nga makaapekto sa amihanang bahin sa Luzon sugod sa Nobiyembre 19 hangtod na karong adlawa (Nobiyembre 20) human nga mibiya ang bagyong Pepito.

Ang sunodsunod nga pag-uswag sa northeasterly winds gipaabot nga masinati sulod sa duha ka semana hinungdan nga adunay bugnaw nga temperatura sa Northern Luzon nga nagpasabot nagsugod na ang amihan season.

“… the northeasterly winds flow is expected to be more dominant in most of the country, bringing cold and dry air,” tipik sa natala sa maong forecast nga gipirmahan ni Nathaniel Servando, administrator sa DOST-Pagasa S&T Media Service. / FVQ / PR