Pagasa: Amihan nag-ung-ong na

Gikatakda nga modekalar ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas alang sa panahon sa Amihan human gideklarar nila ang pagtapos sa Habagat.

Si Pagasa 7 Weather Specialist Jhomer Eclarino niingon sa Biyernes, Oktubre 20, 2023, nga anaa na sa transition period alang sa Amihan.

Ang Amihan nagdala og bugnaw ug uga nga hangin sa amihanang-sidlakan gikan sa Siberia ug China ug mohuros paingon sa Southeast Asia.

Sa Pilipinas, ang panahon nagdala og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug bugnaw nga hangin nga nakaapekto sa silangan sa nasod ug sagad nagpakita sa pagsugod sa panahon sa Pasko.

Matod ni Eclarino, ang hanging amihan anaa pa sa Northern Luzon ug mahimong “full-blown,” nga molukop sa tibuok nasod karong semanaha o sunod semana.

Matod ni Eclarino nga wala silay na-monitor nga weather disturbances, sama sa low-pressure areas (LPA) karong semanaha. Busa, ma­paabot sa Pilipinas ang maayong panahon, nga molungtad hangtod sa sunod semana.

Hinuon, siya niingon nga dako ang posibilidad sa localized thunderstorms nga makapahinabo’g kusog nga pag-ulan, ilabina sa sayong buntag, hapon, ug gabii, partikular na sa Sugbo.

Iyang pasidaan nga delikado gihapon kini’ng kusog nga pag-ulan, ilabi na sa mga dapit nga bahaan ug landslide.

“Within three to five days, we do not have expected LPAs or typhoons inside the PAR (Philippine Area of Responsibility),” matod ni Eclarino.